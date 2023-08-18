США продовжили українцям статус тимчасового перебування до 2025 року

Сполучені Штати продовжили тимчасовий захищений статус для українців ще на 18 місяців і внесли інші зміни, які дозволять додатковим категоріям громадян України подавати заявки на цей статус.

Про це 18 серпня повідомило Міністерство внутрішньої безпеки США, а деталі пише «Голос Америки».

Продовження статусу діятиме з 20 жовтня 2023-го по 19 квітня 2025 року. Також Штати розширили можливості для українців, які перебувають у США, приєднатися до програми. Тепер таке право отримали українці, які проживали в США станом на 16 серпня 2023 року.

А студенти з України, які навчаються в США і перебувають у країні за візою F-1, отримали можливість подати запит на дозвіл на роботу і зменшити курсове навантаження, не втрачаючи візи на час дії TPS (статус тимчасового перебування в США).

Додатково цей статус зможуть отримати ще 166 700 людей. Статус тимчасового захисту надасть можливість громадянам України залишитися у США терміном до 18 місяців з можливістю подання документів на дозвіл на працевлаштування в США.