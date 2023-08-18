WP: У Польщі розкрили мережу російських агентів, серед затриманих — українці

Росія вербувала «непрофесійних агентів» у Польщі, серед яких — українці. Їхніми завданнями було розвідати польські морські порти, розмістити камери вздовж залізниць і сховати пристрої стеження у військових вантажах. У березні вони отримали новий наказ — пустити під укіс потяги, які везли зброю в Україну.

Про це йдеться в матеріалі американської газети The Washington Post.

Росія зібрала «команду дилетантів», зокрема, за допомогою російськомовних постів у Telegram-каналах у Польщі, які часто відвідують українські біженці — серед пропозицій роботи і порад щодо житла. Публікації почали зʼявлятися на початку цього року. The Washington Post пише, що в цій справі є затримані: 12 українців, троє білорусів та один росіянин. Українці заявляли, що їхнім мотивом були більше гроші, ніж ідеологія.