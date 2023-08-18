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«Нова пошта» безкоштовно доставлятиме посилки для військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
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«Нова пошта» безкоштовно доставлятиме посилки для військових, програмою може скористатися кожен охочий.

Для цього потрібно:

  • заповнити форму за посиланням;
  • вказати, для якого підрозділу доставка;
  • отримати промокод (заявку розглянуть протягом двох робочих днів).

Можна отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обсяг відправлень за ними — до 1 000 кг.

  • Відділення «Нової пошти» вже працюють у Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії та Чехії з терміном доставки від 3 днів.