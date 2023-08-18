«Нова пошта» безкоштовно доставлятиме посилки для військових, програмою може скористатися кожен охочий.
Для цього потрібно:
- заповнити форму за посиланням;
- вказати, для якого підрозділу доставка;
- отримати промокод (заявку розглянуть протягом двох робочих днів).
Можна отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обсяг відправлень за ними — до 1 000 кг.
- Відділення «Нової пошти» вже працюють у Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії та Чехії з терміном доставки від 3 днів.