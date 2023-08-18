ГУР: Росія щомісяця мобілізує 20 тисяч людей

У росії щомісяця мобілізують на війну проти України приблизно 20 тисяч людей.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, у росії тривають повноцінна мобілізаційна кампанія та мобілізаційні заходи.

«Щодня і щомісяця ці заходи продовжуються, і щомісяця кілька десятків, приблизно 20 000 осіб, мобілізуються», — сказав представник ГУР.

Юсов нагадав, що нещодавно мер Москви Сергій Собянін заявив, що 45 тисяч москвичів нібито перебувають на фронті.

«До цього говорили про 35 тисяч, тобто що мер Москви зізнався, що за кілька місяців лише москвичів 10 тисяч додатково мобілізували. У різні способи, різними інструментами, різними методами, проте ця кампанія триває», — підкреслив військовий розвідник.

Юсов зазначив, що мобілізованих росіян змушують підписувати контракти або в інший спосіб залучають до війни.

«Здебільшого ідеться не про дітей чиновників чи мільйонерів. Ні, це гастарбайтери або люди, які нещодавно отримали російський паспорт. Це, до речі, ще один показник сьогодні, критерій — отримання російського паспорта створює потенційну загрозу, що з дуже високою ймовірністю людина буде схоплена і відправлена путіним на війну в Україну», — сказав представник ГУР.