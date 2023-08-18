Обміняти старі лампи в «Дії» тепер можуть ОСББ і соціальні установи

Тепер обміняти старі лампи розжарювання на енергоощадні можуть заклади освіти, органи соцзахисту, бібліотеки, музеї, спортивні організації, ОСББ тощо.

Про це пише пресслужба «Дії».

Щоб отримати нові лампи, треба подати заяву через портал «Дія»:

авторизуватися на порталі з КЕПом юрособи,

у розділі «Послуги» обрати «Обмін лампочок»,

заповнити запит, вказати в калькуляторі площу, вибрати необхідну кількість і тип ламп у межах ліміту,

перевірити заяву і підписати її КЕПом.

Потім «Укрпошта» сконтактує за залишеним вами номером телефону і розповість, як отримати енергоощадні лампи.