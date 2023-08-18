З тіла військового дістали хвостовик міни — боєць вижив і проходить реабілітацію

Військові лікарі дістали хвостовик міни з тіла військовослужбовця.

Про це повідомило Командування Медичних сил ЗСУ.

Під час обстеження бійця лікарі прифронтового госпіталю виявили стороннє тіло, контури якого нагадували хвостовик міни.

На місце викликали бригаду саперів, які дослідили обʼєкт і зрозуміли, що його можна безпечно діставати з тіла бійця. Після цього лікарі провели операцію та витягли хвостовик.

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Наразі самопочуття пацієнта стабільне. Його готують до подальшої медичної евакуації та реабілітації.