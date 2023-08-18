FP: Кандидат у президенти США Десантіс хоче прибрати допомогу Україні з пріоритетів політики

Один із можливих кандидатів у президенти США від республіканців Рон Десантіс хоче прибрати допомогу Україні з пріоритетів Вашингтону. Він планує зосередитися на протистоянні з Китаєм.

Про це повідомило видання Foreign Policy із посиланням на джерела в оточенні політика.

За їхніми даними, Десантіс планує виступити з великою передвиборчою промовою щодо Китаю, щоб підвищити рейтинги республіканців. Таким чином, політик хоче зосередити зовнішню політику на протидії КНР і депріоритезувати військову допомогу Україні.