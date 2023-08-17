У США фермер роками підпирав двері метеоритом вартістю $75 тисяч

В американському штаті Мічиган виявили унікальний 10-кілограмовий метеорит, який оцінюють у $75 тисяч. Космічний камінь кілька десятиліть підпирав двері сараю на місцевій фермі.

Про це пише Science Alert.

У 1988 році Девід Мазурек купив ферму в Едморі, штат Мічиган разом із каменем, що підпирав двері сараю. Попередній власник розповів, що в 1930-х роках вони з батьком бачили, як метеорит уночі впав на їхню ділянку.

Мазурек зберігав космічний камінь протягом 30 років і продовжував використовувати його як підпірку.

Зрештою Мазурек вирішив показати камінь геологам і продав свій метеорит планетарію Абрамса Мічиганського університету, пообіцявши 10% виручки відділу наук про землю та атмосферу.

Central Michigan University

Космічний камінь отримав назву метеорит Едмор. Він містить значну кількість нікелю — близько 12%.