У Німеччині впав метеорит із поясу астероїдів між Марсом та Юпітером

У Німеччині родина знайшла в саду незвичайний камінь. Згодом зʼясувалося, що це — метеорит із поясу астероїдів між Марсом та Юпітером, пише Bild.

Космічний камінь вагою 3,7 кг пробив воронку в саду сімʼї Шахін.

За словами Махмута Шахіна, його доньки придумали перевірити камінь за допомогою магніту. Вони чули, що метеорит притягує магніт через кілька годин після падіння, а звичайне каміння — ні.

Махмут Шахін і метеорит. bild.de

Він додав, що вже отримав кілька пропозицій продати метеорит. Найвища запропонована ціна становила близько €200 тисяч. Але родина Шахін ще не вирішила, що робити зі знахідкою. Імовірно, камінь передадуть до музею. Поки що його зберігають у сейфі.