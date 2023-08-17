В Австралії у житловому будинку знайшли радіоактивну речовину. Прилеглі райони евакуювали

У будинку на півдні Сіднея знайшли радіоактивну речовину. Трьох людей доставили до лікарні, а прилеглі райони евакуювали.

Про це пише BBC.

Пожежно-рятувальна служба Нового Південного Уельсу повідомила, що виявила «низькоактивні ізотопи». Матеріал був у контейнері, тож викиду радіації не було. Трьох мешканців будинку, де знайшли речовину, відправили до лікарні. За ними спостерігають лікарі. Мешканців прилеглих районів евакуювали.

Місцевий телеканал Channel 10 повідомив, що у будинку виявили ртуть та ізотопи урану. Однак рятувальники цю інформацію не підтвердили.