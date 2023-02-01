У Західній Австралії знайшли загублену радіоактивну капсулу. Її шукали на 1 400 квадратних кілометрах

У Західній Австралії знайшли крихітну радіоактивну капсулу, яку загубили минулого тижня.

Про це повідомляє BBC.

Капсулу використовують в обладнанні, яке вимірює щільність залізної руди. Перебування поблизу неї дуже небезпечно і швидко викликає променеву хворобу. Її загубили по дорозі з шахти Гудай-Даррі, що в Західній Австралії, між містами Ньюман і Перт. Пошуки проводили на території площею 1 400 квадратних кілометрів.

Чиновники заявляють, що екстрені служби «буквально знайшли голку в стозі сіна».

Обабіч дороги, яка пролягає через пустелю, працювали пошукові патрулі з радіаційними датчиками. Капсулу знайшов спеціальний автомобіль, обладнаний детектором радіації. Вона була приблизно за 2 метри від узбіччя.

GOVERNMENT OF WESTERN AUSTRALIA

Військові перевірили капсулу, 2 лютого її відвезуть у місто Перт. Гірничовидобувна компанія Rio Tinto, які належить капсула, пообіцяла розпочати розслідування інциденту.

Влада заявила, що радіоактивна капсула випала з вантажівки через вібрацію на дорозі, що могла ослабити болти в пакуванні та корпусі автівки.