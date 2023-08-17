НАБУ дозволило досудове спецрозслідування щодо ексміністра оборони, колишнього гендиректора «Укрспецекспорту» та «Укроборонпрому»

Вищий антикорупційний суд, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура дозволили спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні проти колишнього гендиректора «Укрспецекспорту», а пізніше — генерального директора концерну «Укроборонпром», міністра оборони України і радника президента.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

У відомстві не називають імʼя фігуранта, але перелік посад вказує на те, що мова йде про Дмитра Саламатіна.

За даними слідства, у 2010—2012 роках, коли підозрюваний був на посаді гендиректора «Укрспецекспорту» та «Укроборонпрому», він разом зі спільниками організував підписання агентської угоди з компанією-нерезидентом, а також низки додаткових угод та актів приймання робіт, що містили неправдиві відомості про надані агентські послуги. На підставі цих документів «агенту» сплатили понад $23,8 мільйона (за тодішнім курсом НБУ — понад 190 млн грн).

Також НАБУ і САП досліджують інші епізоди можливої корупційної діяльності за участю підозрюваного. Триває досудове розслідування.