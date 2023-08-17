В Україні офіційно зареєстровано 112 тисяч безробітних

Станом на початок серпня в Україні зареєстровано 112 300 безробітних людей. Від початку року вже працевлаштувались 127 000 людей.

Про це свідчать дані Державної служби зайнятості.

У загальній кількості зареєстрованих безробітних чоловіки становили 28%, а жінки — 72%.

За віковими групами: 22% зареєстрованих безробітних були у віці до 35 років; 29% — у віці від 35 до 44 років; 29% — у віці від 45 до 55 років; 20% — понад 55 років.

За освітою: 43% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 36% — професійно-технічну, 21% — загальну середню освіту.

У регіональному розрізі найбільша кількість вакансій зареєстрована в центрах зайнятості Києва — 10 200, у Львівській області — 8 400, у Дніпропетровській області — 4 300, в Одеській — 3 800, у Київській області — 3 300, у Хмельницькій області — 2 500 вакансій.