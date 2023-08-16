Україну не запросили на саміт G20. МЗС працює над отриманням запрошення

України немає в списку запрошених на саміт G20, що відбудеться в Індії 9—10 вересня. Це підтвердив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, пише видання EFE.

За його словами, крім країн «Великої двадцятки», Індія запросила девʼять країн — Іспанію, Бангладеш, Нігерію, Маврикій, Єгипет, Нідерланди, Оман, Сінгапур та Обʼєднані Арабські Емірати.

Джайшакар зазначив, що рішення Індії не запрошувати Україну прийняли з огляду на те, що G20 виступає за зростання та розвиток, а не за вирішення конфліктів, мовляв, це має відбуватися в Раді Безпеки ООН.

Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький в ефірі телемарафону заявив, що Україна разом із партнерами працює над тим, аби отримати офіційне запрошення на саміт, адже він буде стосуватися, зокрема, економічних проблем.

«Ми вважаємо, що те, що здійснює російська федерація щодо припинення «зернової угоди», є викликом не лише для країн Африки та Азії, а й для світових економік», — сказав він.