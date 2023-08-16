СБУ затримала на корупції чиновника Львівської міської ради і місцеву архітекторку

Служба безпеки затримала на хабарі виконувача обовʼязків керівника одного з управлінь Львівської міської ради і місцеву архітекторку.
Про це повідомили у Львівському управлінні СБУ.
Міський чиновник разом із поплічницею за хабар надавали дозвільні документи на проведення робіт. Їх затримали «на гарячому» під час одержання чергового хабаря.
За $1 500 посадовець гарантував погодження дозвільних документів на проведення реконструкції нерухомості в межах історичної частини Львова.
Правоохоронці провели обшуки і вилучили гроші та відповідні дозвільні документи. Чиновнику-хабарнику та його спільниці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 27 (пособництво);
- ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).