Фінляндія створить найбільший стратегічний резерв у Європі через ядерні загрози росії

Фінляндія створить найбільший в Європейському Союзі стратегічний запас на випадок надзвичайних ситуацій. Він призначений для Північної та Східної Європи.

Про це пише Bloomberg.

Проєкт фінансує Єврокомісія. На нього витратять €242 мільйони.

«Хімічні, біологічні, радіологічні чи ядерні загрози є більш імовірними через поточну глобальну ситуацію, і це також мотивує Європейську комісію. Це також повʼязано з вторгненням росії в Україну», — зазначила керівник проєкту в МВС Фінляндії Тарʼя Рантала.

Запаси накопичуватимуть протягом 2024 року. Там буде захисне та вимірювальне обладнання, детектори, швидкі тести, а також ліки і вакцини. До кінця 2023 року Фінляндія також розробить інструкції щодо управління та розгортання цих ресурсів.