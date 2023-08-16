У Білорусі зареєстрували компанію «Група «Вагнер» — як «освітню організацію»

У Білорусі зареєстрували ТОВ «Група «Вагнер», яке займеться «освітньою діяльністю». Відомості про компанію зʼявилися в Єдиному держреєстрі юросіб та індивідуальних підприємців Мінʼюсту Білорусі.
Основний вид діяльності компанії — «Інші види освіти, які не включені до інших угруповань». Власником компанії вказано громадянина росії Максима Петрова.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Група «Вагнер» зареєстрували 4 серпня 2023 року. Адреса — село Цель Осиповицького району (там знаходиться польовий табір, куди з росії прибули найманці ПВК). Також саме за цією адресою зареєстрували компанію ТОВ «Конкорд Менеджмент і Консалтинг», у якій 100% належить Євгенію Пригожину.
- 22 липня стало відомо, що Євгеній Пригожин створив у Білорусі Товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорд Менеджмент і Консалтинг». Генеральним директором компанії є сам Пригожин, а її власником — російська компанія «Конкорд», якою також володіє Пригожин. Єдиним видом діяльності компанії вказано «управління нерухомим майном».
- Після невдалого заколоту в росії «ПВК Вагнера» передислокувалась до Білорусі. Пригожин уже створив у Білорусі компанію «Конкорд Менеджмент і Консалтинг». Компанію 19 липня зареєстрував Могильовський облвиконком. Поруч із селом Цель Осиповицького району, де офіс компанії, розташований польовий табір «вагнерівців». Єдиним видом діяльності компанії вказано «управління нерухомим майном».
- У Могильовській області Білорусі неподалік міста Осиповичі розгорнуті «навчальні місця» для так званої територіальної оборони Білорусі, де за інструкторів «вагнерівці». У селі Цель Могильовської області зводять великий табір для «ПВК Вагнера».