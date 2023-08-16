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Бюро економічної безпеки очолив Андрій Пащук. Це третій керівник за рік

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Бюро економічної безпеки призначило тимчасового виконувача обовʼязків — Андрія Пащука. Про це Бюро повідомило 16 серпня.

Пащук працює у БЕБ з листопада 2022 року, його призначили як переможця конкурсу серед штатних працівників Бюро.

Андрій Пащук.

Андрій Пащук.

Попереднього керівника, Едуарда Федорова, звільнили 14 серпня. Його попередника, Вадима Мельника, звільнили 11 квітня за власним бажанням — після невдоволення нардепів роботою Бюро. Відсутність потрібних реформ Мельник пояснював браком часу та грошей.

  • Перезавантаження Бюро стало однією з умов програми розширеного фінансування МВФ. У меморандумі з Фондом йдеться про внесення змін у чинний закон, який регулює діяльність БЕБ. Ключова мета — розробити прозорі критерії відбору персоналу та керівництва Бюро. Також у документі зазначено, що БЕБ повинно підпорядковуватись Мінфіну, а не напряму уряду, як зараз.