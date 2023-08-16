Бюро економічної безпеки очолив Андрій Пащук. Це третій керівник за рік

Бюро економічної безпеки призначило тимчасового виконувача обовʼязків — Андрія Пащука. Про це Бюро повідомило 16 серпня.

Пащук працює у БЕБ з листопада 2022 року, його призначили як переможця конкурсу серед штатних працівників Бюро.

Андрій Пащук.

Попереднього керівника, Едуарда Федорова, звільнили 14 серпня. Його попередника, Вадима Мельника, звільнили 11 квітня за власним бажанням — після невдоволення нардепів роботою Бюро. Відсутність потрібних реформ Мельник пояснював браком часу та грошей.