Пожежа знищила 16 км площі окупованого острова Джарилгач на Херсонщині

На окупованому острові Джарилгач на Херсонщині майже тиждень тривала пожежа, яка знищила всю заповідну зону природного парку.

Про це повідомила в коментарі проєкту «Новини Приазовʼя» директорка Джарилгацького національного природного парку Ірина Сабашенко.

Пожежа знищила майже 16 кілометрів території острова. Вона виникла саме через те, що окупанти облаштували там полігон. Через це, скоріш за все, загорівся рослинний покрив і вигоріла майже вся заповідна зона. Там сконцентрована основна частина всіх цінних видів степових екосистем, рідкісних видів, які занесені до «Зеленої книги України», а доля тварин наразі взагалі невідома. На сьогодні, 16 серпня, диму вже немає.

За словами Сабашенко, на відновлення рослинного покриву знадобиться від 10 до 30 років. Як повідомив «Новинам Приазовʼя» міський голова Скадовська Олександр Яковлєв, немає інформації про те, чи відійшли з острова Джарилгач окупанти після такої масштабної пожежі. Однак вони закрили доступ до цієї місцевості для жителів регіону.