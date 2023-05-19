Російські окупанти зʼєднали Джарилгач з окупованою Херсонщиною та облаштували на острові полігон

Російські окупанти зʼєднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Росіяни засипали переправу до острова піском у районі селища Лазурне.
Це зробили, щоб активніше використовувати український заповідник для військових потреб. Зокрема, окупанти облаштували на острові військовий полігон.
- У березні Центр журналістських досліджень повідомляв, що в окупованому національному природному парку «Джарилгацький» на Херсонщині росіяни хочуть відстрілювати диких тварин, займатися водними пасажирськими перевезеннями та ресторанним бізнесом.