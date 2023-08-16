Опендатабот: 2,4 мільйона українців виїхали та не повернулися до України від початку великої війни

Після початку повномасштабної війни різниця між кількістю людей, які виїхали з країни та повернулися, становить 2,4 мільйона громадян. Іноземці навіть під час війни більше вʼїжджають в Україні, аніж залишають її.

Про це повідомляє цифровий сервіс аналізу державних даних Опендатабот.

За шість місяців поточного року з України виїхали 8,2 мільйона громадян, а вʼїхали 7,97 мільйона. Різниця між цими майже в 11 разів менша за показник І півріччя минулого року. Тоді Україну покинули на 2,62 мільйона людей більше, ніж заїхали.

Від початку повномасштабної війни різниця між тими, хто виїхав, і тими, хто вʼїхав до України, сягнула 2,7 мільйона. Більшість із них — 2,4 мільйона — є громадянами України, решта — іноземці.

У березні та квітні 2023 року кількість українців, які повернулися в Україну, перевищувала кількість тих, хто виїжджав. Але вже з травня ситуація змінилася у протилежний бік — імовірно, це продиктовано літніми відпустками.

Загалом за півтора року, з січня 2022 до червня 2023-го, державні кордони України перетнули 50 мільйонів разів: залишили Україну 26,36 мільйона людей, а вʼїхали — 23,66 мільйона.

Дані, які Опендатабот отримав від Держприкордонслужби про офіційний перетин кордону, суттєво відрізняються від показників ООН — вони говорять про 6,24 мільйона українських біженців.