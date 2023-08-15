Латвія проводить додаткову мобілізацію прикордонників, щоб посилити кордон з Білоруссю

З 15 серпня Латвія почала додаткову мобілізацію прикордонників на службу для посилення охорони кордону. Крім того, прикордонникам призупинили відпустки, а тих, хто встиг їх узяти раніше, повертають на службу.
Рішення ухвалили через посилення гібридної загрози на латвійсько-білоруському кордоні. Тільки за останню добу там зафіксували 96 спроб незаконного перетину кордону.
Державна прикордонна служба також запросила додаткову підтримку у Збройних сил та Державної поліції Латвії.
- 11 серпня Латвія посилила режим роботи системи охорони свого кордону з Білоруссю. Він діятиме на адмінтериторіях Лудзенського, Краславського, Аугшдаугавського країв і Даугавпілса пів року — до 10 лютого 2024-го.