У Польщі відбувся найбільший парад збройних сил з часів Холодної війни

У Варшаві проходить наймасштабніший військовий парад з моменту завершення Холодної війни. Сьогодні відзначається День Війська Польського — у 103-ю річницю перемоги Польщі над більшовицькою росією у Варшавській битві. Тоді полякам здобути перемогу допомогли українські війська УНР. В історії ця подія відома як Диво на Віслі.

Польською столицею пройшла колона з двох тисяч солдат і 200 одиниць військової техніки. В небі летіли 92 літаки та гелікоптери.

На параді показали польські розробки — бойові машини піхоти Borsuk і самохідні артилерійські установки Krab, а ще американські танки M1A1 Abrams, ракетні установки HIMARS і системи протиповітряної оборони Patriot та південнокорейські танки K2 й самохідні гаубиці K9.

За повітряну частину параду відповідали гелікоптери, зокрема американські Black Hawk та винищувачі F-16 й FA-50.

У військовій колоні на джипі прибув президент Польщі Анджей Дуда, який наголосив, що останні вісім років, які при владі перебуває партія влади «Право і справедливість», стали «часом відбудови польської армії».