Уряд виділив 1,2 млрд гривень на зміцнення оборонних рубежів у Чернігівській та Харківській областях

Уряд виділив 1,2 млрд гривень на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд на Харківщині та Чернігівщині.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
На запит Харківської ОВА спрямували 911,5 млн гривень, а для Чернігівської — понад 363 млн грн. Замовниками та виконавцями цих робіт є обласні військові адміністрації.
- Російські війська розвʼязали війну проти України у 2014 році, коли окупували Крим і частини Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного й південного напрямків. У квітні Сили оборони України вигнали окупантів із північних областей України, восени деокупували частини Херсонської, Миколаївської й Харківської областей. На Харківщині під окупацією залишалося 29 населених пунктів області. Окупанти досі періодично обстрілюють Харків і регулярно — прикордонні населені пункти області.