Уряд виділив 1,2 млрд гривень на зміцнення оборонних рубежів у Чернігівській та Харківській областях

Уряд виділив 1,2 млрд гривень на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд на Харківщині та Чернігівщині.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

На запит Харківської ОВА спрямували 911,5 млн гривень, а для Чернігівської — понад 363 млн грн. Замовниками та виконавцями цих робіт є обласні військові адміністрації.