У Києві дозволили сплачувати штраф за безквитковий проїзд без готівки

У Києві запустили безготівкову оплату штрафу за проїзд без квитка у наземному громадському транспорті.

Про це повідомили в пресслужбі КМДА.

У транспорті є плакати з реквізитами рахунку для сплати штрафів і QR-код, щоб сплатити штраф на смартфоні. В графі «Призначення платежу» обовʼязково потрібно вказати номер квитанції і сплатити штраф у присутності контролера.