У Києві зʼявиться пересадковий квиток у громадському транспорті на 90 хвилин. Мер Кличко відповів на петицію

Мер Києва Віталій Кличко підтримав петицію про створення пересадкового квитка в громадському транспорті на сайті Київради. Міська влада має намір реалізувати цю ідею.
Автор петиції запропонував впровадити квиток вартістю 8 гривень, який дозволить пасажирам пересаджуватися на інший громадський транспорт Києва протягом 90 хвилин. Станом на 20 квітня петиція зібрала 6137 підписів.
У відповіді на петицію Київський міський голова назвав види квитків, які уже діють у громадському транспорті столиці в автоматизованій системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті (АСОП).
«У рамках заходів, спрямованих на розширення функціоналу АСОП, повідомляємо про підтримку електронної петиції № 11735 «Впровадити систему пересадкового квитка в громадському транспорті тривалістю 90 хвилин» та подальшу реалізацію порушеного в електронній петиції питання відповідно до розділу VI Положення», — зазначив Кличко.
- 22 березня Віталій Кличко відповів на петицію з проханням відновити роботу громадського транспорту під час повітряних тривог. Він зазначив, що це рішення ухвалює Рада оборони міста, і поки що його не переглядали.