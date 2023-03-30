Кличко відмовився відновити роботу транспорту в Києві під час повітряних тривог

Мер Києва Віталій Кличко відповів на петицію із проханням відновити роботу громадського транспорту під час повітряних тривог. Він зазначив, що це рішення ухвалює Рада оборони міста, і поки його не переглядали.

Про це йдеться на сайті Київради.

Кличко нагадав, що транспорт вирішили зупиняти на основі рішення Ради оборони міста від 29 липня. За алгоритмом водій під час тривоги повинен зупинити транспорт, повідомити пасажирів про тривогу, вивести їх із транспорту та попрямувати в укриття.

«З метою вдосконалення режиму роботи громадського транспорту та поводження під час оголошення повітряної тривоги на зупинках громадського транспорту розміщені інформаційні схеми щодо маршрутів прямування до найближчих об’єктів захисту (укриттів)», — зазначив він.

За словами Кличка, тоді рішення ухвалювали на основі оцінки безпекової ситуації в столиці. Його переглянуть лише за умови її «суттєвої стабілізації», а також, якщо надійдуть рекомендації від ДСНС.

Крім цього, Кличко підкреслив, що такі зупинки не впливають фінансово на пасажирів, оскільки вони можуть користуватися попередньо сплаченими квитками.