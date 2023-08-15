На північному кордоні проривалися ДРГ — після втрат відійшли

У Північній операцій зоні, у Новгород-Сіверській територіальній громаді на Чернігівщині через кордон намагалися прорватися диверсійно-розвідувальні групи ворога.

Про це повідомив командувач Сил оборони України Сергій Наєв.

З боку росії до кордону України наблизилися групи озброєних бойовиків, яких помітив вартовий поста спостереження. Завʼязався стрілецький бій.

Диверсантів накрили вогнем артилерії, а тим часом до державного кордону висунувся український протидиверсійний резерв із підрозділами аероспостереження.

Попередньо відомо, що диверсійно-розвідувальні групи складалися з пʼяти та семи бойовиків. Зазнавши втрат пораненими та вбитими, росіяни відійшли до рф.