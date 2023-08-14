Болгарія посилює контроль на морі після вибуху міни біля Румунії

Військово-морські сили Болгарії посилили заходи безпеки на морі через міну, що 14 серпня розірвалася перед готелем Forum у Румунії.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Болгарії.

«Військово-морські сили Республіки Болгарія вжили додаткових заходів з протимінного спостереження задля безпеки судноплавства та запобігання нещасним випадкам», — йдеться в заяві відомства.