Кількість жертв стихійного лиха в грузинському Шові знову зросла

Кількість загиблих через зсув ґрунту на грузинському курорті Шові збільшилася до 25. Досі шукають вісьмох людей.
Про це повідомили «Новости Грузия».
МВС Грузії повідомляє, що рятувальники продовжують знаходити фрагменти тіл. Тривають ДНК-експертизи.
- 4 серпня у Грузії на території гірського курорту Шові стався зсув. Після того як з берегів вийшла місцева річка, маси землі накрили двір готелю «Сансет Шові» та кілька будинків поблизу. Понеділок, 7 серпня, оголосили у Грузії днем жалоби.
- 5 серпня стало відомо, що в селищі Шові загинула українка — українська медійниця Аліна Поліковська. У Грузії вона була з чоловіком і трьома дітьми.