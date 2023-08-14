Дослідники створили надруковані на 3D-принтері кільця кальмарів. Кажуть, смакують як справжні

Дослідники з Національного університету Сінгапуру створили надруковані на 3D-принтері кільця кальмарів з високим вмістом білка, які смакують і виглядають як справжні. Надруковані морепродукти можуть зменшити проблему надмірного вилову.

Вчені вважають, що варто вже зараз шукати альтернативу білку, що його люди отримують із морепродуктів. Поки що створювати кальмарів або креветок на 3D-принтері за допомогою рослинної основи складно, проте реально.

Для створення кальмарів дослідники об’єднали два рослинні джерела з високим вмістом білка: мікроводорості й боби мунг. Їх змішали, термічно обробили й зробили з них кільця.