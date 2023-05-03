В Ізраїлі на 3D-принтері вперше в історії надрукували готове до приготування філе риби. Його смак не відрізнити від звичайного

Ізраїльська харчова технологічна компанія Steakholder Foods надрукувала на 3D-принтері перше в історії філе риби, яке можна одразу готувати. Вона використала клітини риби, штучно вирощені в лабораторії.

Про це пише Reuters.

Steakholder Foods уклала угоду з сінгапурською компанією Umami Meats, щоб виробляти рибне філе на 3D-принтері без необхідності стежити за популяціями риби, які постійно зменшуються.

Сінгапурська компанія взяла клітини окуня і виростила з них мʼязи та жир, а ізраїльська — додала туди «біочорнила», створені для спеціальних 3D-принтерів. У результаті вийшло рибне філе із збереженими корисними властивостями морської риби.

Компанії запевняють, що смак надрукованого філе ідентичний до звичайного.

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Umami Meats хоче представити цю продукцію на ринок уже наступного року: спочатку в Сінгапурі, а потім у Сполучених Штатах та Японії.

Однак штучне вирощування клітин поки що занадто дороге у порівнянні з ціною звичайних морепродуктів. Через це у клітини риби додають рослинні інгредієнти в біочорнилах. З поширенням технології процес може здешевитися.

Зараз компанії працюють над вирощенням клітин не тільки окуня, а ще вугра і трьох інших риб, яким загрожує зникнення.