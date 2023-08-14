У Вірменії загинув голова дипломатичної місії України Олександр Сенченко

У Вірменії загинув тимчасовий повірений у справах України Олександр Сенченко, який очолював українську дипломатичну місію в країні.

Інформацію про загибель дипломата підтвердили «Бабелю» в Міністерстві закордонних справ.

Напередодні Міністерство внутрішніх справ Вірменії повідомило, що український дипломат потонув в озері Севан.

Це сталося 13 серпня увечері — рятувальники під час чергування за 25 м від берега помітили у воді чоловіка, який зник під час плавання.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть.