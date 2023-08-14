Франція за 2023 рік підготувала шість тисяч українських військових

Франція допомогла з підготовкою у навчаннях шести тисяч українських військових в межах поставленого плану на поточний рік.
Про це в інтервʼю Var Matin повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.
«Уже в серпні ми досягли мети, яку поставили перед собою на рік, підготувавши шість тисяч українських військових, розподілених між Францією і Польщею», — зазначив Лекорню і запевнив, що Франція продовжить допомагати Україні, зокрема з військовою технікою та боєприпасами.
За його словами, Україна щомісяця отримує від Франції партію 155-мм артилерійських боєприпасів, Париж також допомагає з постачанням засобів протиповітряної оборони.
- 11 липня стало відомо, що Франція надасть Україні ракети великої дальності SCALP. Це аналог наданих Україні британських Storm Shadow, залежно від версії вони можуть досягати цілей на відстані 250 км, 500 км і 700 км. Тоді президент Франції Макрон не уточнив, скільки ракет Франція збирається передати Україні.