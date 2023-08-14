Генштаб ЗСУ: Українські військові відбили атаки росіян і знищили вісім ворожих танків за добу

За минулу добу між Силами оборони України й російським військом відбулося 33 бойових зіткнення. Українські військові ліквідували 530 окупантів і знищили вісім російських танків.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Купʼянському напрямку росіяни безуспішно наступали в районах південно-східніше Андріївки Луганської області. А на Бахмутському напрямку ворог намагався відновити втрачене положення у районах Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

Сили оборони продовжують стимувати наступ росіян на Авдіївку й Марʼїнку на Донеччині. На Шахтарському напрямку українські військові не дали противнику відновити втрачене положення в районі західніше Старомайорського.

Також росіяни хотіли відновити позиції східніше Роботиного Запорізької області. Українське військо продовжує вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Авіація України протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та шести ударів — по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два артилерійських засоби на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, станцію РЕБ і засіб протиповітряної оборони росіян.