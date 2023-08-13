Зеленський: «Задимлення» на Кримському мосту свідчить, що на кожен злочин росії буде відповідь

У вечірньому відеозверненні 13 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що «красномовне задимлення» на Кримському мосту — це свідчення, що Україна не залишить «жодного злочину росії» без відповіді.

За його словами, «усюди наші воїни відповідають окупантам на терор. Жодного дня не буває такого, щоб російське зло не отримувало нашої цілком справедливої відповіді».

Водночас Зеленський підсумував, що лише за сьогодні росіяни 17 разів обстріляли Херсонщину. Під російським вогнем також були Миколаївщина, Запоріжжя, Донеччина, Харківщина та прикордоння з росією в районах північного сходу.

Президент висловив співчуття рідним родини, яка загинула через російський обстріл села Широка Балка в Херсонській області.