У районі Кримського мосту пролунали вибухи. Міноборони рф заявило про ракетну атаку

Низка пабліків і моніторингові групи повідомляють про вибухи на Кримському мосту. Ймовірно, його атакували дрони. Рух мостом офіційно перекрито в обидві сторони.

Раніше повідомляли про роботу ППО над Кримом. Лунали вибухи в Маріупольському районі між Ялтою та Урзуфом, поблизу Керчі та в окупованому Бердянську в районі порту.

Очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов каже, що міст не постраждав. Нібито в його районі збили дві ракети.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак на тлі цих подій опублікував у Telegram пісню “Yellow Submarine” гурту The Beatles.

Згодом Міноборони рф заявило, що Кримський міст атакували ракетою С-200. Її нібито збила ППО і ніяких пошкоджень немає.

На фото та відео можна бачити щонайменше шість місць задимлення. Російські пабліки пишуть, що це могла бути димова завіса.