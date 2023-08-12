У Дніпрі в клінічній лікарні імені Руднєва через препарат постраждали 11 пацієнтів. Одна дитина померла

У Дніпрі в Міській багатопрофільній клінічній лікарні матері та дитини ім. М. Ф. Руднєва постраждали 11 пацієнтів, серед яких шестеро дітей. Одинадцятирічний хлопчик помер.

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що причиною стала тяжка побічна реакція на препарат, попередньо, для внутрішньовенного наркозу.

Постраждали пʼятеро дорослих і шестеро дітей. Пʼять із них у стані середньої тяжкості. Стан двох дорослих оцінюють як важкий. За їхні життя продовжують боротися лікарі.

Держлікслужба, правоохоронці та відповідна комісія проводять розслідування.