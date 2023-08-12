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Росіяни вдарили по Оріхову. Загинув поліцейський, поранених понад 10

Автор:
Костя Андрейковець
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Вранці 12 серпня російська авіація скинула керовану авіабомбу на місто Оріхів Запорізької області.

Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про загибель 31-річного капітана поліції та 12 поранених, серед яких четверо поліцейських.

«Зараз лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Декілька людей в тяжкому стані», — розповів Клименко.

Згодом в Нацполіції додали, що бомба забрала життя не тільки поліцейського, а й цивільного.

  • Оріхів — прифронтове місто. Окупаційні війська рф обстрілюють його доволі часто, що призводить до значних руйнувань і жертв серед цивільних.