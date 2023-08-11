Екпрезидента ПАР посадили за ґрати та за годину звільнили — вʼязниці переповнені

Колишній президент Південної Африки Джейкоб Зума вийшов із вʼязниці через годину після того, як його туди помістили. Причина — переповненість вʼязниць.

Про це пише CNN.

Джейкоб Зума почав відбувати 15-місячний термін ув’язнення в липні 2021 року після того, як його звинуватили в неповазі до суду — він не прибув на розслідування щодо корупції під час перебування на посаді.

У вересні 2021 року експрезидента звільнили з вʼязниці умовно-достроково через стан здоровʼя. Повністю його звільнили в жовтні 2022 року. Однак в листопаді Апеляційний суд Південної Африки постановив, що Зума повинен повернутися до вʼязниці — мовляв, рішення про умовно-дострокове звільнення за станом здоровʼя було незаконним.

Щоб виконати рішення, Джейкоб Зума повернувся до вʼязниці в пʼятницю, але скористався політикою президента Південної Африки Сиріла Рамафоси щодо надання ремісії ненасильницьким злочинцям, аби зменшити переповненість вʼязниць.

Міністр виправних служб Рональд Ламола заявив, що переповненість вʼязниць «становить пряму загрозу здоровʼю, безпеці та управлінню увʼязненими, а також може призвести до сплеску гангстеризму».