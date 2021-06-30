«Жодна людина не стоїть вище закону». Експрезидент ПАР отримав 15 місяців в’язниці за неповагу до суду

Конституційний суд Південно-Африканської Республіки відправив колишнього президента країни Джейкоба Зуму до в’язниці на 15 місяців за прояв неповаги до суду.

Про це повідомляє France 24.

Він отримав покарання через відмову прийти на допит щодо його ймовірної причетності до корупції під час перебування на посту глави держави.

Суддя Кхампепе, яка виносила рішення, заявила, «якщо люди будуть безкарно самі вирішувати, яким наказам підкорятися, то конституція не вартуватиме паперу, на якому вона написана».

«Жодна людина не стоїть вище за закон», — наголосила суддя.