«Никто не стоит выше закона». Экс-президент ЮАР получил 15 месяцев тюрьмы за неуважение к суду

Конституционный суд Южно-Африканской Республики отправил бывшего президента страны Джейкоба Зуму в тюрьму на 15 месяцев за проявление неуважения к суду.

Об этом сообщает France 24.

Он получил наказание за отказ прийти на допрос по поводу его возможной причастности к коррупции во время пребывания на посту главы государства.

Судья Кхампепе, которая выносила решение, заявила, «если люди будут безнаказанно сами решать, каким приказам подчиняться, то конституция не будет стоить бумаги, на которой она написана».

«Ни один человек не стоит выше закона», — отметила судья.