Кабмін перетворив «єМалятко» з експериментального проєкту на постійну держпослугу

Уряд ухвалив рішення на захист дітей і дитинства, яке включає переведення комплексної послуги «єМалятко» на постійну основу.

Про це пише пресслужба Кабміну.

Новий порядок надання цієї послуги включає до девʼяти державних послуг: від реєстрації народження до видачі «пакунка малюка». Обовʼязкові послуги після народження дитини, які можна отримати в «Дії», це:

державна реєстрація народження та визначення походження дитини;

реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;

внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з автоматичним формуванням унікального номера запису в ньому;

внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоровʼя (крім випадку, коли щодо дитини судом ухвалене рішення про встановлення факту народження дитини).

Послуга «єМалятко» діє з 2020 року в Україні, нею вже скористалися майже 412 тисяч разів.

Також у рішення уряду про захист дітей вказано, що тепер батьки в усіх регіонах України отримуватимуть кошти на дитячий відпочинок напряму від держави. За ці гроші батьки зможуть купити путівки в дитячі оздоровчі заклади.