Підозрюваного у спробі розкрадання коштів «Укрзалізниці» екстрадували зі Словаччини

Зі Словаччини екстрадували підозрюваного у спробі розкрадання коштів «Укрзалізниці» при закупівлі ПЛР-тестів. Це представник комерційної структури.

Про це повідомили у пресслужбі САП.

Від 2022 року ця людина перебувала в міжнародному розшуку. Улітку 2023 року підозрюваного затримали у Словаччині та задовільнили екстрадиційний запит України.

Після передачі затриманого Україні йому оберуть запобіжний захід.

НАБУ