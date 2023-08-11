За перше півріччя «податок на Google» приніс держбюджету майже 4 млрд грн

Державний бюджет від початку року отримав близько 3,8 млрд гривень завдяки так званому податку на Google, повідомив народний депутат, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Найбільші суми за результатами декларування другого кварталу сплатили Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Valve Corporation, Ebay Marketplaces GMBH, Fenix International Limited. Наразі зареєстровано 94 платники.

«Загалом задекларовано €13 млн і $39,4 млн, або 1,9 млрд гривень, що на рівні першого кварталу», — написав він.

За даними Гетманцева, компанія OnlyFans від початку року сплатила $928 200 податку на Google.

У 2023 році платники-нерезиденти сплатили 5,75 млрд гривень податку на додану вартість.