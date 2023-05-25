«Податок на Google» цьогоріч приніс українському бюджету 3 млрд грн

Міжнародні ІТ-компанії з початку року і станом на 24 травня сплатили до державного бюджету України вже 3,2 мільярда гривень так званого «податку на Google».

Про це повідомив голова профільного комітету Ради Данило Гетманцев.

При цьому він зауважив, що термін сплати податку за перший квартал (січень-березень) 2023 року спливає 9 червня, тому ще очікується понад 0,7 мільярда гривень.

"За результатами поданих за перший квартал 2023 року спрощених декларацій з податку на додану вартість особами-нерезидентами задекларовано майже €23,5 мільйона та $27,1 мільйона або 1,9 мільярда гривень», — розповів Гетманцев.

За його словами, найбільші суми задекларовані за січень-березень цього року компаніями Google Play, Google, Etsy, SONY, Netflix, Apple, META, Valve Software та AMAZON.

Народний депутат Ярослав Железняк додав, що найбільшим платником у 2023 році стала компанія Meta (включає Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram) — $10,3 мільйона.

На другому місці — компанія Google, яка сплатила $вже 5,7 мільйона (але загальна сума за квартал після сплати буде $11,7 мільйона).

Онлайн-платформа OnlyFans сплатила $620 тисяч.