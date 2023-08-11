Києво-Печерська лавра тимчасово закрила доступ на територію Нижньої лаври

Від п’ятниці, 11 серпня, Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» тимчасово закрив доступ на територію Нижньої лаври для всіх відвідувачів.
Про це повідомляє пресслужба заповідника.
У заповіднику пояснили, що це рішення ухвалили через системне перешкоджання доступу до приміщень Нижньої лаври.
Водночас для проведення богослужінь і відвідування будуть відкриті пʼять храмів на території Лаври:
- Храм Сергія Радонезького;
- Храм Агапіта Печерського;
- Храм Воскресіння Христового («Афганська церква»);
- Храм Антонія та Феодосія Печерських із Трапезною палатою;
- Успенський собор.
29 березня 2023 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» в односторонньому порядку розірвав договір про безоплатне користування державним майном зі Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою (чоловічим монастирем) УПЦ. Отже, територія Нижньої лаври має повернутися в користування держави.
9 серпня 2023 року Господарський суд Києва визнав законним рішення Заповідника про розірвання цього договору.