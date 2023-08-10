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Космічні туристи Virgin Galactic успішно повернулися на Землю

Автор:
Анна Холоднова
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Троє космічних туристів, яких відправила в подорож компанія Virgin Galactic, успішно повернулися на Землю.

Компанія повідомила, що мандрівники повернулися до американської бази в Нью-Мексико.

Інструктор Virgin Galactic і троє космічних туристів на борту корабля VSS Unity побували на висоті 88,5 кілометра.

  • Virgin Galactic — перша у світі публічна компанія в галузі космічного туризму, заснована британським мільярдером Річардом Бренсоном.
  • Це був уже другий комерційний політ Virgin Galactic. Перший старт корабля-носія VMS Eve з пілотованим космічним судном VSS Unity відбувся з космопорту «Америка» у штаті Нью-Мексико, сам політ тривав приблизно годину.