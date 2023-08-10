Азербайджан допоможе Україні в гуманітарному розмінуванні

В Україну завітала азербайджанська делегація, щоб обговорити, зокрема, гуманітарне розмінування і допомогу Баку в цьому напрямі. Азербайджан вирішив збільшити свою допомогу.

Про це йдеться на урядовому сайті.

Україна заявила, що їй потрібна допомога із технікою для розмінування, оскільки день роботи механізованої машини розмінування замінює 100 днів роботи саперів.

Азербайджан анонсував на зустрічі новий пакет допомоги Україні. У ньому буде машина для механізованого розмінування.

Також країни обговорили організацію майбутніх тренінгів в Азербайджані для обміну досвідом з гуманітарного розмінування.

Баку готовий допомогти Україні в чотирьох напрямах: реабілітація дітей, які постраждали від війни, військовослужбовців, допомога в енергетичному секторі та післявоєнна відбудова.

«Ми обрали для нашого співробітництва місто Ірпінь, ми говоримо про відбудову інфраструктури міста. Концепція проєкту передбачає відбудову архітектурного центру, спортивного комплексу, розбудову нового мистецького центру для дітей, надання медичного устаткування для госпіталю», — сказав надзвичайний і повноважний посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв.