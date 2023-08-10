Рада підтримала законопроєкт, який дозволяє розлучатися під час вагітності

Верховна Рада України в першому читанні підтримала зміни до Сімейного кодексу, а саме: законопроєкт № 5492, який дозволяє подавати позов про розірвання шлюбу під час вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини.

Про це йдеться в картці проєкту закону.

Мета законопроєкту — усунути перешкоди для реалізації права на шлюб та права на його розірвання, щоб тим самим припинити порушення прав людини та випадків можливої дискримінації. Також документ націлений на захист людей, які зазнають домашнього насильства.

Наразі пара не може розлучитися протягом вагітності дружини та року після народження дитини, якщо немає на це таких причин, як поведінка з ознаками кримінального правопорушення щодо партнера чи дитини. Є ще дві підстави: дитина народжена не від законного чоловіка або права на її батьківство визнали інші люди.